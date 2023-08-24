وفاة مزارع كبير السن في سجون مليشيا الحوثي بالحديدة..تفاصيل

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توفى سجين مسن في احد معتقلات مليشيات الحوثي الارهابية بمديرية اللحية، شمال غربي الحديدة. وقالت مصادر محلية ، إن منتحل صفة نائب مدير أمن اللحية ، المدعو ابو مالك ، زج بالمواطن احمد ابراهيم مقرني في زنزانة انفرادية منذ ثلاثة ايام، حتى الموت وفقًا لموقع الصحوة نت .
ونقلت مصادر محلية بأن احمد المقرني توفي في الزنزانة الضيقة والمظلمة وخرج منها جثة هامدة ، مشيرة أن المدعو ابو مالك يرفض تسليم جثته حتى يتم التنازل عن قضيته من قبل اهله وأقاربه .
وأكدت المصادر بان احمد المقرني ، مسن وصاحب مزرعة عجز عن سداد اتاوات لمليشيات الحوثي مقابل الطاقة الشمسية ، لان ما انتجته مزرعته لم توفر له المال الكافي لسداد الرسوم المفروضة عليه من قبل مليشيات الحوثي. ونقل شهود عيان في سجن اللحية، أن المدعو ابو مالك رفض طلبا لأبناء المقرني أن يأخذ أحد منهم بدلا عن والدهم المسن والمتعب بأمراض الضغط والسكر ،.
وافاد الشهود أن السجين ظل يصرخ داخل زنزانة السجن، بينما وجه المدعو ابو مالك افراده قائلا لهم اتركوه يصرخ حتى الموت.
ويقبع قرابة 200 سجين من ابناء تهامة في سجون مليشيات الحوثي بعد عجز غالبيتهم دفع الرسوم والاتاوات الجائرة والغير قانونية التي تفرضها مليشيات الحوثي على أبناء تهامة ، في عدد من مديريات الحديدة ، بينهم تجار وصلوا حد الافلاس بعد ان نهبت مليشيات الحوثي ممتلكاتهم..