الحكم بإعدام أربعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل مواطنين اثنين في حضرموت

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حكمت محكمة غرب المكلا في محافظة حضرموت، بإعدام أربعة أشخاص قصاصاً رمياً بالرصاص، بعد إدانتهم بقتل مواطنين اثنين.

وقالت النيابة العامة، إن محكمة غرب المكلا الإبتدائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة القاضي هاني حداد بن زايد وحضور عضو نيابة غرب المكلا الإبتدائية القاضي فوزي عيظة الجريري، حكمها في القضية الجنائية رقم 34 /2020 ج ج نيابة غرب المكلا الإبتدائية الخاصة بالمتهمين فيها محمد هادي يسلم السليماني وآخرين بتهمتي القتل العمد والتزوير والمجني عليه أحمد عوض عبدالله السليماني.

وجاء في الحكم، إدانة المتهم غسان هادي يسلم السليماني بما نسب إليه في قرار الإتهام بتهمة التزوير في محرر رسمي، وإدانة المتهمين غسان هادي يسلم السليماني ومحمد هادي يسلم السليماني وسعيد يسلم علي السليماني بما نسب اليهم في قرار الإتهام بتهمة القتل العمد. وقضى الحكم على المدانيين المحكوم عليهم بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لقتلهم عمداً وعدواناً المجني عليه أحمد عوض عبدالله السليماني، ومصادرة قطع السلاح وتوابعها من الرصاص أداة الجريمة لصالح الدولة، وإتلاف المحررات المزورة وإعادة باقي المتعلقات الشخصية للمحكوم عليهم.

وإلزام المدانين بالتضامن بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني مخاسير التقاضي