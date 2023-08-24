تسرب نفطي جديد في هذه المحافظة اليمنية..تفاصيل

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر محلية، إن تسرّب نفطي جديد حدث في الأنبوب الناقل للنفط الخام بمديرية حبان بمحافظة شبوة (الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.

وأفاد المصادر، أن هناك تسرب لكميات كبيرة من أنبوب النفط في منطقة عرم آل جسار بمديرية حبان، الممتد إلى ميناء النشيمة النفطي.

وأوضحت أن ذلك بسبب تهالك الأنبوب وانتهاء صلاحية استخدامه نظراً لانتهاء عمره الافتراضي.

وتعاني مديرية حبّان كباقي المديريات التي يمر فيها الأنبوب من تلوث بيئي خطير منذ سنوات طويلة جراء تدفق النفط في ظل صمت الشركة المشغلة للأنبوب والسلطة المحلية في شبوة على حد سواء