لابورت يوقع عقد انتقاله للنصر السعودي بيان لمجلس الإنتقالي بشأن الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات..تفاصيل وفاة مزارع كبير السن في سجون مليشيا الحوثي بالحديدة..تفاصيل الحكم بإعدام أربعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل مواطنين اثنين في حضرموت تسرب نفطي جديد في هذه المحافظة اليمنية..تفاصيل تقرير أممي: وفاة 45 يمني نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات محملة بالقمح بعد خروجها من ميناء الصليف بالحديدة تحذير عالي الخطورة للأمن السيبراني من جوجل كروم خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب.. استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة
قالت مصادر محلية، إن تسرّب نفطي جديد حدث في الأنبوب الناقل للنفط الخام بمديرية حبان بمحافظة شبوة (الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.
وأفاد المصادر، أن هناك تسرب لكميات كبيرة من أنبوب النفط في منطقة عرم آل جسار بمديرية حبان، الممتد إلى ميناء النشيمة النفطي.
وأوضحت أن ذلك بسبب تهالك الأنبوب وانتهاء صلاحية استخدامه نظراً لانتهاء عمره الافتراضي.
وتعاني مديرية حبّان كباقي المديريات التي يمر فيها الأنبوب من تلوث بيئي خطير منذ سنوات طويلة جراء تدفق النفط في ظل صمت الشركة المشغلة للأنبوب والسلطة المحلية في شبوة على حد سواء