تقرير أممي: وفاة 45 يمني نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير أممي عن أكثر من " 40" شخصا، ونفوق عدداً من الماشية، نتيجة الصواعق الرعدية في مختلف المحافظات اليمنية خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة المناخ الزراعي، التي أصدرتها الأربعاء: "على الرغم من انخفاض مستوى هطول المطر مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن أمطار شهر يوليو وأوائل أغسطس اتسمت بعواصف رعدية نشطة ومتواصلة أودت بحياة 45 شخصاً ونفوق عدة قطعان من الماشية في جميع أنحاء اليمن".

وحذرت النشرة من إمكانية حدوث العواصف الرعدية خلال الأيام القادمة، وقالت: "مع استمرار موسم الأمطار في الخريف، هناك احتمال كبير لحدوث أنشطة البرق المستمرة، ما يمثل تهديداً خطيراً على الرعاة في معظم أنحاء البلاد".

وأوضحت "الفاو" أن توقعات الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار بكميات تراكمية تزيد عن 122 ملم، خاصة على المرتفعات، فيما ستشهد بقية مناطق البلاد أمطار قليلة أو معدومة. كما تشير التوقعات إلى عدم إمكانية حدوث تأثير أي نشاط استوائي على السواحل اليمنية، إلا أنه من المرجح أن تستمر الرياح العاتية في التأثير على سواحل عدن وجزء كبير من الساحل الجنوبي للبلاد