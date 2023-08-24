تسرب نفطي جديد في هذه المحافظة اليمنية..تفاصيل تقرير أممي: وفاة 45 يمني نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات محملة بالقمح بعد خروجها من ميناء الصليف بالحديدة تحذير عالي الخطورة للأمن السيبراني من جوجل كروم خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب.. استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 7,5 مليارات دولار لهذه الدولة محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب شاهد وثيقة حوثية تكشف تكلفة دورة ثقافية واحدة في البيضاء ...فكم دورات تقيمها المليشيا دولة خليجية تفوز بصفقة شراء نادي مانشستر يونايتد
احتجزت مليشيا الحوثي مئات الشاحنات المحملة بالقمح في الحديدة بعد خروجها من الميناء. وقالت مصادر عاملة في سوق النقل إن مليشيا الحوثي احتجزت 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ يوم الأحد.
وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية احتجزت المئات من الشاحنات بغرض فرض جبايات جديدة على الشاحنات بحجة الميازين وأعذار أخرى.
وتقول المصادر إن الشاحنات كانت خارجة من ميناء الصليف إلى صوامع الزيلعي في مدينة الحديدة لكن المليشيات تحتجزها.
وبينت المصادر، أن المليشيات تريد فرض غرامات تصل إلى 11500 ريال عن الطن، بينما يبلغ إيجار النقل 3000 ريال فقط عن الطن الواحد.
وهدد سائقون على مدى الأيام الماضية بتظاهرات واحتجاجات وقطع طرق أمام موانئ الحديدة رفضا للتعسفات الحوثية التي تفرض المزيد من الجمارك والضرائب والجبايات دون أي خدمة وتعمل على احتكار جميع أنشطة الموانئ بما فيها النقل.