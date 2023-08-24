مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات محملة بالقمح بعد خروجها من ميناء الصليف بالحديدة

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 103

احتجزت مليشيا الحوثي مئات الشاحنات المحملة بالقمح في الحديدة بعد خروجها من الميناء. وقالت مصادر عاملة في سوق النقل إن مليشيا الحوثي احتجزت 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ يوم الأحد.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية احتجزت المئات من الشاحنات بغرض فرض جبايات جديدة على الشاحنات بحجة الميازين وأعذار أخرى.

وتقول المصادر إن الشاحنات كانت خارجة من ميناء الصليف إلى صوامع الزيلعي في مدينة الحديدة لكن المليشيات تحتجزها.

وبينت المصادر، أن المليشيات تريد فرض غرامات تصل إلى 11500 ريال عن الطن، بينما يبلغ إيجار النقل 3000 ريال فقط عن الطن الواحد.

وهدد سائقون على مدى الأيام الماضية بتظاهرات واحتجاجات وقطع طرق أمام موانئ الحديدة رفضا للتعسفات الحوثية التي تفرض المزيد من الجمارك والضرائب والجبايات دون أي خدمة وتعمل على احتكار جميع أنشطة الموانئ بما فيها النقل.