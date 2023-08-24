تسرب نفطي جديد في هذه المحافظة اليمنية..تفاصيل تقرير أممي: وفاة 45 يمني نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات محملة بالقمح بعد خروجها من ميناء الصليف بالحديدة تحذير عالي الخطورة للأمن السيبراني من جوجل كروم خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب.. استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 7,5 مليارات دولار لهذه الدولة محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب شاهد وثيقة حوثية تكشف تكلفة دورة ثقافية واحدة في البيضاء ...فكم دورات تقيمها المليشيا دولة خليجية تفوز بصفقة شراء نادي مانشستر يونايتد
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، السعودي تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أمني في منتجات جوجل كروم.
وقال الحساب الرسمي التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي في تغريدةٍ عبر تويتر: «أصدرت جوجل عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ماك وويندوز، وأندرويد».
التهديدات المحتملة
وأضاف: «التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة إعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز حدود الذاكرة».
ويوصي المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.110)،
ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.110/.111)،
ومتصفح نظام اندرويد إلى نسخة (Chrome 116 (116.0.5845.114))
حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط التالية: (
من هنا ) و (
من هنا ).
طريقة التحديث
1ـ افتح Chrome.
2ـ في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.
3ـ رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”.
4ـ سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.
5ـ انقر على إعادة التشغيل.