تحذير عالي الخطورة للأمن السيبراني من جوجل كروم

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، السعودي تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أمني في منتجات جوجل كروم.

وقال الحساب الرسمي التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي في تغريدةٍ عبر تويتر: «أصدرت جوجل عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ماك وويندوز، وأندرويد».

التهديدات المحتملة

وأضاف: «التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة إعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز حدود الذاكرة».

ويوصي المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.110)،

ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.110/.111)،

ومتصفح نظام اندرويد إلى نسخة (Chrome 116 (116.0.5845.114))

حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط التالية: (

من هنا ) و (

من هنا ).

طريقة التحديث

1ـ افتح Chrome.

2ـ في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.

3ـ رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”.

4ـ سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

5ـ انقر على إعادة التشغيل.