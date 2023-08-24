خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب..

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف مصدر محلي، عن خسائر فادحة يتكبدها منتجي الألبان الطازجة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن جمعية الكشوبع التعاونية بمديرية المراوعة، أتلفت 20 ألف لتر من الحليب الطازج في يوم واحد بقيمة تتجاوز عشره مليون ريال.

وأضاف المصدر ، أن الجمعية أرجعت سبب ذلك إلى رفض مصانع الألبان في المحافظة استلام هذه الكميات من الحليب الطازج وفقًا لموقع تهامة 24..

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تراجعت عن إلزام مصانع الالبان في الحديدة بشراء الحليب الطازج من الجمعية إلى جانب عدم قيام الميليشيات من خلال مكتب الصناعة بالمحافظة بحل هذه المشكلة التي تكبد منتجي الالبان خسائر متواصلة.

وطالب المصدر المليشيات الحوثية بمواصلة الضغط على مصانع الالبان بالمحافظة لشراء الألبان من الجمعية أو العمل على إيجاد حلول جذرية فورية ومستدامة لهذه المشكلة