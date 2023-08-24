استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد مدنيين إثنين اليوم الأربعاء الموافق 23/أغسطس آب، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وذكر مكتب حقوق الانسان بالدريهمي، إن كلا من ماجد يحيى عمر صويلح واحمد فتيني عكيمي، استشهدا اليوم الأربعاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في منطقة الحائط جنوب مركز المديرية.

وكان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اونمها قد أعلنت أمس انها رصدت ستة حوادث تتعلق بالألغام الأرضية والمتفجرات خلال شهر يوليو الماضي، اسفرت عن سقوط تسعة ضحايا مدنيين في محافظة الحديدة.

وأعدت البعثة ذلك انخفاضا بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت البعثة الاممية أن حوادث الألغام خلال شهر يوليو وقعت في مديريات الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا جنوب الحديدة.

وأشارت الى انخفاض عدد الضحايا منذ شهر يناير، فيما ظلت النسبة المئوية للأطفال بين جميع الضحايا أعلى من 40 في المائة كل شهر تقريبا.