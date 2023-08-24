استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 7,5 مليارات دولار لهذه الدولة محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب شاهد وثيقة حوثية تكشف تكلفة دورة ثقافية واحدة في البيضاء ...فكم دورات تقيمها المليشيا دولة خليجية تفوز بصفقة شراء نادي مانشستر يونايتد بيان روسي بشأن مقتل مؤسس فاغنر يفغني بريغوجين..تفاصيل ناطق المقاومة الوطنية يزور جبهة مأرب ويتسلم تكريما للعميد طارق صالح وكالة تاس الروسية تكشف حقيقة تحطم طائرة تقل قائد «فاغنر» قرب موسكو ومقتل جميع ركابها مطار المخا يستقبل أول طائرة لبعثة “أونمها” ..تفاصيل البكري يناقش النشاط الشبابي والرياضي في المحافظات المحررة
استشهد مدنيين إثنين اليوم الأربعاء الموافق 23/أغسطس آب، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وذكر مكتب حقوق الانسان بالدريهمي، إن كلا من ماجد يحيى عمر صويلح واحمد فتيني عكيمي، استشهدا اليوم الأربعاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في منطقة الحائط جنوب مركز المديرية.
وكان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اونمها قد أعلنت أمس انها رصدت ستة حوادث تتعلق بالألغام الأرضية والمتفجرات خلال شهر يوليو الماضي، اسفرت عن سقوط تسعة ضحايا مدنيين في محافظة الحديدة.
وأعدت البعثة ذلك انخفاضا بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت البعثة الاممية أن حوادث الألغام خلال شهر يوليو وقعت في مديريات الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا جنوب الحديدة.
وأشارت الى انخفاض عدد الضحايا منذ شهر يناير، فيما ظلت النسبة المئوية للأطفال بين جميع الضحايا أعلى من 40 في المائة كل شهر تقريبا.