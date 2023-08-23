شاهد وثيقة حوثية تكشف تكلفة دورة ثقافية واحدة في البيضاء ...فكم دورات تقيمها المليشيا

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تداول ناشطون وثيقة مسربة عن تكاليف مالية .. انفقتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البيضاء تحت مسمى “بيان نفقات الدورة التدريبية لبرنامج محاضرات ودروس لزعيم المليشيا يتحدث عن مالك الأشتر في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب”.
حيث توضح تلك الوثيقة المرفقة النفقات المالية التي صرفت لهذه الفعالية الطائفية والمقدرة بنحو 12 مليون ريال.
الكشف المسرب بتلك النفقات موجه من ما يسمى “مدير عام البحوث والتدريب” الغير معترف به قاسم صالح السيد بمحافظة البيضاء لمحافظ المحافظة المعين من قبل المليشيا طالب فيها المذكور صرف مبلغ (11656000)لتغطية النفقات لهذه الفعالية.
وتصرف المليشيا الحوثية المبالغ الطائلة التي تنفقها على دوراتها الطائفية ودروسها المذهبية تحت أسماء ومناسبات متعددة.
حيث يعتبر الشيعة مالك الاشتر من الذين ناصروا الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب في حروبه ضد معاوية على السلطة، وتروي المصادر التاريخية أن الإمام على أسند إلى الاشتر ولاية مصر قبل وفاته مسموماً في الطريق إليها سنة 39 هـ.