دولة خليجية تفوز بصفقة شراء نادي مانشستر يونايتد

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حصل على الموافقة النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن عائلة "غليزر" الأمريكية المالكة للنادي الإنجليزي، وافقت أخيراً على عرض المستثمر القطري إتمام الصفقة مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني.

ووفق الصحيفة، فإنه "بعد مرور 9 أشهر من المحادثات مع عائلة غليزر، التي كانت تفاضل بين عرض الشيخ جاسم، والكونسورتيوم المدعوم من رجل الأعمال جيم راتكليف، نجح الأول في تقديم العرض الأفضل".

وذكرت الصحيفة أن "شخصيات بارزة في نادي مانشستر يونايتد حذرت عائلة غليزر من أنه سيكون هناك ردّة فعل عنيفة من قبل الجماهير في حال احتفظوا بأي سهم لأنفسهم بسبب رفض سياستهم التي دامت 18 عاماً".



ومنذ استحواذهم على النادي بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، تراجع الفريق الإنجليزي بشكل كبير، حيث سيقوم الشيخ جاسم بن حمد بمسح الديون البالغة 725 مليون جنيه إسترليني التي تراكمت لسنوات.

وفي المقابل ذكرت الصحيفة أن العائلة الأمريكية "سوف تحقق أرباحاً ضخمة بعد أن أثقلوا النادي بديون كبيرة، عندما يكملون عملية البيع".

وكان رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقدم بعرض أخير في شهر يونيو الماضي لشراء نادي مانشستر يونايتد، كما قدم رجل الأعمال البريطاني راتكليف حينها عرضاً آخر لشراء الفريق.

وقدرت صحف بريطانية في ذلك الوقت قيمة العرض بنحو 5 مليارات جنية إسترليني، لكن العائلة المالكة للنادي كانت تصر على 6 مليارات.

ويعد مانشستر يونايتد، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" 13 مرة، واحداً من أكبر الأسماء في الرياضة العالمية.