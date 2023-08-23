ناطق المقاومة الوطنية يزور جبهة مأرب ويتسلم تكريما للعميد طارق صالح

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، والذي يزور جبهات مأرب بتكليف من العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي.

ونقل العميد دويد لرئيس هيئة الأركان وعبره إلى كل منتسبي الجيش الوطني، قادةً وأفراداً، تحيات العميد طارق صالح وتثمينه عالياً الأدوار البطولية التي سطروها ويسطرونها في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد حرص العميد طارق صالح واهتمامه بتوحيد الصف وإدارة المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية من غرفة عمليات واحدة، لافتاً إلى أن ذلك هو السبيل الأمثل لدحر المشروع الإيراني وأدواته من اليمن.

واطلع الجانبان على وضع الجبهات في مأرب والساحل الغربي في ظل التصعيد والانتهاكات المتواصلة من قِبل مليشيا الحوثي في مختلف المناطق والجبهات.

وقدّم بن عزيز درع رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح تقديراً لجهوده الوطنية الكبيرة من أجل استعادة الدولة، تسلَّمه العميد دويد خلال اللقاء.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن المقاومة الوطنية جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة اليمنية في الماضي والحاضر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، في محاور الساحل الغربي وتعز، وما أنجز فيها من مكاسب وطنية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

كما أكد بن عزيز على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية وعدم السماح للمليشيا المدعومة إيرانياً بتحقيق أدنى اختراق.

ونوه إلى أن كل جهود السلام المبذولة دولياً وإقليمياً لن تصل إلى نهاية إيجابية مع مليشيا ليست أكثر من أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

بدوره جدد العميد صادق دويد التأكيد على موقف المقاومة الوطنية الثابت المبدئي: واحدية الجبهة والمعركة ضد العدو الأوحد للشعب اليمني؛ مليشيا الحوثي