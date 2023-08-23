وكالة تاس الروسية تكشف حقيقة تحطم طائرة تقل قائد «فاغنر» قرب موسكو ومقتل جميع ركابها

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وكالة «تاس» الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي موسكو.

ونقلت الوكالة عن هيئة الطيران المدني الروسية قولها إن اسم قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة.