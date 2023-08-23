وكالة تاس الروسية تكشف حقيقة تحطم طائرة تقل قائد «فاغنر» قرب موسكو ومقتل جميع ركابها مطار المخا يستقبل أول طائرة لبعثة “أونمها” ..تفاصيل البكري يناقش النشاط الشبابي والرياضي في المحافظات المحررة واشنطن تدعو الحوثي لاغتنام الفرصة للجلوس مع الحكومة اليمنية لرسم مستقبل البلاد فنانة خليجية شهيرة تبتعد عن التمثيل لهذا السبب مأرب.. رئاسة الأركان تعلن عن الطلاب الناجحين في إختبارات القبول بكلية الطيران الدفاع الجوي وتحدد زمان ومكان المقابلة ثاني دولة عربية تعلن اكتشاف أول اصابتين بمتحور كورونا الجديد تصريحات لأردوغان حول المهاجرين والأجانب في تركيا نائب في البرلمان يتهم الحكومة بالفساد بسبب صفقة مثيرة للجدل بينهم حميدتي والحرية والتغيير.. الخارجية السودانية تصدر قرارات مفاجئة بشأن جوازات دبلوماسية
وصلت اليوم الأربعاء 23 /أغسطس آب، اول طائرة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى مطار المخا الدولي.
واستقبل المطار اليوم، طائرة مروحية تقل مدير البعثة الاممية في المخا السيد محمد خان ومعه أفراد البعثة قادمين من جيبوتي.
وأشاد خان بمستوى وجاهزية المطار وموقعه الاستراتيجي، مشيرا إلى إمكانية القيام برحلات في المستقبل القريب وتسيير رحلات إغاثية عبر مطار المخا.