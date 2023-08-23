مطار المخا يستقبل أول طائرة لبعثة “أونمها” ..تفاصيل

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصلت اليوم الأربعاء 23 /أغسطس آب، اول طائرة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى مطار المخا الدولي.

واستقبل المطار اليوم، طائرة مروحية تقل مدير البعثة الاممية في المخا السيد محمد خان ومعه أفراد البعثة قادمين من جيبوتي.

وأشاد خان بمستوى وجاهزية المطار وموقعه الاستراتيجي، مشيرا إلى إمكانية القيام برحلات في المستقبل القريب وتسيير رحلات إغاثية عبر مطار المخا.