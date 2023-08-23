البكري يناقش النشاط الشبابي والرياضي في المحافظات المحررة

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ناقش اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء 23/أغسطس آب في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، وضم مدراء عموم مكاتب فروع الوزارة في المحافظات المحررة، عدد من القضايا المتعلقة بالنشاط الشبابي والرياضي في محافظاتهم، ومشاريع البنى التحتية.
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير منير الوجيه، أشاد البكري بالجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وإقامة الأنشطة المختلفة والمسابقات العامة، وحرصهم على خلق علاقات متميزة مع السلطات المحلية في محافظاتهم، وباقي المكونات والمبادرات الشبابية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في غالبية المحافظات المحررة واستكمال تأهيل وتعشيب عدد من الملاعب التي تعرضت للدمار والتخريب بسبب الحرب، وتسعى ضمن رؤيتها العامة على إنشاء عدد من (مراكز تنمية الشباب) في جميع المحافظات، بعد نجاح تجربتها في عدن، وتعز، وسيئون، فضلًا عن دعمها لكافة الأندية الرياضية ورفع مخصصاتها وفق لائحة الاتحادات العامة والأندية الرياضية وتصنيفها . عقب ذلك استمع الوزير البكري من مدراء عموم مكاتب المحافظات كلًا على حده، إلى مجمل الصعوبات التي يعانون منها، وتركزت جميعها في البنى التحتية (الملاعب والصالات ومقار الأندية)، والمخصصات وهموم الشباب وتطلعاتهم