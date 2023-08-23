واشنطن تدعو الحوثي لاغتنام الفرصة للجلوس مع الحكومة اليمنية لرسم مستقبل البلاد

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حثت الولايات المتحدة الأربعاء، جماعة الحوثيين على اغتنام الفرصة للجلوس مع الحكومة اليمنية لرسم مستقبل أكثر إشراقا للبلاد.

وقال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ في تصريحات نشرتها قناة الحرة الأمريكية إنه "ما زلنا متفائلين بشأن احتمالات إحراز مزيد من التقدم نحو السلام، والقرارات الرئيسية تقع على عاتق أطراف الصراع".

وأضاف أن واشنطن تدعم يمنا مستقرا وأكثر ازدهارا وخاليا من النفوذ الأجنبي غير المبرر. وأكد ليندركينغ مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين وبقية المجتمع الدولي لتحقيق هذا استقرار اليمن وازدهاره.