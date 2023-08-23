فنانة خليجية شهيرة تبتعد عن التمثيل لهذا السبب

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت الفنانة شمس الكويتية، عن سبب قرارها في الابتعاد عن مجال التمثيل. وذلك بعد تجربتها الأخيرة في مصر مع المخرج خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع”. وقالت شمس ، إنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسل “سره الباتع”، بعد إلحاح من المخرج خالد يوسف. وحاولت تأجيل التصوير وتقليل مساحة الدور قدر الإمكان.

وأشارت، إلى أنها تحب الحرية والانطلاق، والتمثيل يحتاج إلى الجلوس لساعات طويلة داخل الكرافان. وانتظار مواعيد التصوير وهو أمر لا تحتمله. وأكدت، أنها لن تخوض تجربة التمثيل مرة أخرى، إلا في حالة أن يكون الدور والكاست لا يقاوم. وأن يتحمل التصوير عدم قدرتها على التواجد بصفة مستمرة في الكرافانات