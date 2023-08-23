مأرب.. رئاسة الأركان تعلن عن الطلاب الناجحين في إختبارات القبول بكلية الطيران الدفاع الجوي وتحدد زمان ومكان المقابلة ثاني دولة عربية تعلن اكتشاف أول اصابتين بمتحور كورونا الجديد تصريحات لأردوغان حول المهاجرين والأجانب في تركيا نائب في البرلمان يتهم الحكومة بالفساد بسبب صفقة مثيرة للجدل بينهم حميدتي والحرية والتغيير.. الخارجية السودانية تصدر قرارات مفاجئة بشأن جوازات دبلوماسية ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات أقذر من المرحاض.. أدوات تجميل مليئة بـ مستعمرات البكتيريا مرشح رئاسي في أمريكا يتعهد بقطع التمويل العسكري عن الاحتلال.. ما السبب ؟ ابنة رئيس النيجر تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة للشفقة … هكذا يعيش أبي مع أمي وأخي المخطوفين طبول الحرب تقرع… أول دولة عربية ترفض طلب فرنسا لفتح الأجواء للهجوم على النيجر
أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة عن الطلاب الناجحين في اختبارات القبول (الفحص الطبي – الاختبار التحريري – اللياقة البدنية) والمؤهلين لمقابلة الهيئة من المتقدمين لكلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب الدفعة الـ 34.
وهم بحسب الكشف على الرابط التالي:
أرقام قيد المؤهلين لمقابلة الهيئة – كلية الطيران والدفاع الجوي
وقالت ان على الطلاب الواردة أرقامهم على الرابط أعلاه التواجد لمقابلة الهيئة في الزمان والمكان المحددين بحسب الجدول التالي: