مأرب.. رئاسة الأركان تعلن عن الطلاب الناجحين في إختبارات القبول بكلية الطيران الدفاع الجوي وتحدد زمان ومكان المقابلة

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة عن الطلاب الناجحين في اختبارات القبول (الفحص الطبي – الاختبار التحريري – اللياقة البدنية) والمؤهلين لمقابلة الهيئة من المتقدمين لكلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب الدفعة الـ 34.

وهم بحسب الكشف على الرابط التالي:

أرقام قيد المؤهلين لمقابلة الهيئة – كلية الطيران والدفاع الجوي

وقالت ان على الطلاب الواردة أرقامهم على الرابط أعلاه التواجد لمقابلة الهيئة في الزمان والمكان المحددين بحسب الجدول التالي: