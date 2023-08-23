نائب في البرلمان يتهم الحكومة بالفساد بسبب صفقة مثيرة للجدل

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال عضو مجلس النواب البرلماني علي عشال إن إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة.

وذكر عشال، أن ما حصل في مجلس الوزراء يوم الإثنين مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد.

ووافقت الحكومة اليمنية،يوم الإثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية اماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، غداة مخاطبة نواب يمنيين لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بعدم ابرام اي اتفاق بهذا الشأن قبل استكمال لجنة برلمانية عملية تقصي الحقائق حول هذه الصفقة المثيرة للجدل.