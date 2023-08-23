بينهم حميدتي والحرية والتغيير.. الخارجية السودانية تصدر قرارات مفاجئة بشأن جوازات دبلوماسية

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 365

في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الخارجية السودانية الغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية وسياسيين وأفراد في قوات الدعم السريع.

وطالبت الخارجية اليوم الأربعاء كل البعثات الدبلوماسية في الخارج بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها.

ولعل من أبرز الأسماء التي طالهم هذا القرار قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبدالرحيم دقلو، بالإضافة إلى زوجته.

قيادات في الحرية والتغيير أيضا أما أبرز المتضررين من قوى الحرية والتغيير، فخالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق.

كذلك، حملت القائمة التي اطلعت عليها العربية/ الحدث، نحو ٢٤ اسماً، من ضمنها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والسفير السابق نور الدين ساتي، وقيادات أخرى في قوى الحرية والتغيير أيضا