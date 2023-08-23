بينهم حميدتي والحرية والتغيير.. الخارجية السودانية تصدر قرارات مفاجئة بشأن جوازات دبلوماسية ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات أقذر من المرحاض.. أدوات تجميل مليئة بـ مستعمرات البكتيريا مرشح رئاسي في أمريكا يتعهد بقطع التمويل العسكري عن الاحتلال.. ما السبب ؟ ابنة رئيس النيجر تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة للشفقة … هكذا يعيش أبي مع أمي وأخي المخطوفين طبول الحرب تقرع… أول دولة عربية ترفض طلب فرنسا لفتح الأجواء للهجوم على النيجر اشتعال المعارك الطاحنة في 5 مقرات عسكرية قاتلة في الخرطوم.. ما هي هندسة مسام تفكك عبوة مموهة حوثية في منازل المدنيين جنوب الحديدة “أونمها” تكشف بالارقام ضحايا الألغام في الحديدة خلال يوليو الماضي الطلاب اليمنيون في الخارج يلوّحون بتصعيد الاحتجاجات لعدم صرف مستحقاتهم المالية
في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الخارجية السودانية الغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية وسياسيين وأفراد في قوات الدعم السريع.
وطالبت الخارجية اليوم الأربعاء كل البعثات الدبلوماسية في الخارج بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها.
ولعل من أبرز الأسماء التي طالهم هذا القرار قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبدالرحيم دقلو، بالإضافة إلى زوجته.
قيادات في الحرية والتغيير أيضا أما أبرز المتضررين من قوى الحرية والتغيير، فخالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق.
كذلك، حملت القائمة التي اطلعت عليها العربية/ الحدث، نحو ٢٤ اسماً، من ضمنها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والسفير السابق نور الدين ساتي، وقيادات أخرى في قوى الحرية والتغيير أيضا