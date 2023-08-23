هندسة مسام تفكك عبوة مموهة حوثية في منازل المدنيين جنوب الحديدة

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فكك الفريق الهندسي التابع لبرنامج مسام السعودي لنزع الألغام، من تفكيك عبوة ناسفة مموهه زرعتها مليشيا الإرهاب الحوثية في منازل المواطنين بالخوخة جنوبي الحديدة.

واستطاع فريق “‎مسام26″ بقيادة المهندس سامي حيمد، تفكيك عبوة ناسفة على” شكل حجر” في محيط منازل المواطنين بوادي الاكبر بذات المديرية.

ويسعى مشروع برنامج مسام عبر الفرق الهندسية بالساحل الغربي لليمن جهوده لنزع آلاف الألغام المتنوعة والتي زرعتها مليشيا الإرهاب الحوثية في مساحة واسعة في طرقات ومنازل ومصالح ومزارع المواطنين