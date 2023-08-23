“أونمها” تكشف بالارقام ضحايا الألغام في الحديدة خلال يوليو الماضي

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، انها رصدت ستة حوادث تتعلق بالألغام الأرضية والمتفجرات خلال شهر يوليو الماضي، اسفرت عن سقوط تسعة ضحايا مدنيين في محافظة الحديدة. واعتبرت البعثة في تقرير لها الثلاثاء الموافق 22/اغسطس آب ، ذلك انخفاضا بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت بعثة اونمها أن حوادث الألغام خلال شهر يوليو وقعت في مديريات الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا جنوب الحديدة. وأشارت الى انخفاض عدد الضحايا منذ شهر يناير، فيما ظلت النسبة المئوية للأطفال بين جميع الضحايا أعلى من 40 في المائة كل شهر تقريبا.