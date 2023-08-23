هندسة مسام تفكك عبوة مموهة حوثية في منازل المدنيين جنوب الحديدة “أونمها” تكشف بالارقام ضحايا الألغام في الحديدة خلال يوليو الماضي الطلاب اليمنيون في الخارج يلوّحون بتصعيد الاحتجاجات لعدم صرف مستحقاتهم المالية بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟ تحقيق مشترك إثيوبي-سعودي بشأن اتهامات للرياض بقتل مهاجرين إثيوبيين على الحدود اليمنية مجلس الحراك الثوري الجنوبي يصدر بيان.. ويحمل هذه الجهة بشأن المتظاهرين السلميين حريق هائل يلتهم أحد المطاعم في عدن..تفاصيل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعون الحوثيين بسرعة الإفراج عن بقية المحتجزين البهائيين إصابة متظاهرين إثنين برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي(صور) رئيس الوزراء يشدد على تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب
اعلنت بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، انها رصدت ستة حوادث تتعلق بالألغام الأرضية والمتفجرات خلال شهر يوليو الماضي، اسفرت عن سقوط تسعة ضحايا مدنيين في محافظة الحديدة. واعتبرت البعثة في تقرير لها الثلاثاء الموافق 22/اغسطس آب ، ذلك انخفاضا بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت بعثة اونمها أن حوادث الألغام خلال شهر يوليو وقعت في مديريات الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا جنوب الحديدة. وأشارت الى انخفاض عدد الضحايا منذ شهر يناير، فيما ظلت النسبة المئوية للأطفال بين جميع الضحايا أعلى من 40 في المائة كل شهر تقريبا.