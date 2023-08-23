بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعقد قادة مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا قمتهم السنوية في جوهانسبورغ بين 22 و24 آب/أغسطس الجاري. وتقدم هذه المجموعة نفسها على أنها مركز ثقل مضاد للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة.

بعد نحو 15 عاما من قمتها الأولى، ما هو وزن هذه المجموعة في العالم عبر الأرقام؟ أكبر في مواجهة القوى الاقتصادية المصنعة، الغربية منها بالخصوص.

في سنة 2011، تحول اسم "بريك" إلى "بريكس" ويمثل حرف السين المضاف أول حرف في اسم جنوب أفريقيا باللغة الإنكليزية (South Africa) التي انضمت للمجموعة. بين عامي 2014 و2015، أسست هذه الدول الخمس بنكها الخاص "New Development Bank (NDB)" الذي يوجد مقره في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين. وتهدف هذه المؤسسة المالية إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة وفي الدول النامية".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، تقود رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف هذه المؤسسة.كانت الدول الأربع المؤسسة لمجموعة بريكس تمثل اليوم لوحدها نحو ربع الناتج الداخلي الخام في العالم، فإنها سجلت نسب نمو عالية جدا حيث تضاعفت معدلات النمو فيها ثلاث مرات خلال عقدين.

لكن هذا الرقم يخفي في طياته تفاوتات كبيرة. إذ أكد جيم أونيل -في حوار مع صحيفة لوموند سنة 2021 أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا- أن وزن روسيا والبرازيل في الاقتصاد العالمي "تراجع إلى مستوى سنة 2001 بعد فترة الصعود الكبير. بالنسبة إلى هذين البلدين، صعودهما وهبوطهما التنموي أشبه بمنحى الجبال الروسية الشاهقة. أعتقد أنه بإمكاني أن أطلق على تجمع بريكس اسم "إي سي'' (الصين والهند) أو حتى "سي" فقط (في إشارة إلى الصين)