تحقيق مشترك إثيوبي-سعودي بشأن اتهامات للرياض بقتل مهاجرين إثيوبيين على الحدود اليمنية

قالت الحكومة الإثيوبية إنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعودي بقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بين آذار/مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية". ودعت الوزارة "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق".

وأضافت أن "البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد".

هذا، وكانت قد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حرس الحدود السعودي بإطلاق "النيران مثل المطر" واستخدام "أسلحة متفجرة" لقتل مهاجرين إثيوبيين كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة ما أودى بمئات منهم منذ العام الماضي.

ومن جانبه، رد مصدر حكومي سعودي على التقرير قائلا بأن الاتهامات "لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة".

ومن جهتها، طالبت واشنطن الرياض بتحقيق "معمق وشفاف" يفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. pic.twitter.com/dszgVsNAo1 — The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia 🇪🇹 (@mfaethiopia) August 22, 2023 وبدوره، قال بيتر ستانو، وهو ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الكتلة تتابع "بقلق" تقرير هيومن رايتس ووتش وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.

وتابع "نرحب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية". وإلى ذلك، كان قد أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الإثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات. باريس تأخذ "علما" وتحض السعودية على إجراء "تحقيق شفاف" أفادت فرنسا على لسان وزارتها الخارجية الثلاثاء أنها اخذت "علما" بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" من المهاجرين الإثيوبيين، داعية السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق شفاف بشأن هذه الاتهامات".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الخارجية إن "فرنسا تتابع عن كثب احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية واليمن"، مضيفة "نتناول هذه القضايا مع السلطات السعودية، بما في ذلك على أعلى مستوى، وندعوها إلى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين".

هذا، ويذكر أن تقرير المنظمة المؤلف من 73 صفحة استند إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو "جمعت من مصادر أخرى".

