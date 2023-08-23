مجلس الحراك الثوري الجنوبي يصدر بيان.. ويحمل هذه الجهة بشأن المتظاهرين السلميين

الأربعاء 23 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت مجلس الحراك الثوري الجنوبي بشدة، إطلاق ميليشيات المجلس الانتقالي، الرصاص الحي على المحتجين المطالبين بالخدمات في عدد من مديريات العاصمة عدن.

واعتبر في بيان له، إطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي تجاه المحتجين السلميين يؤكد لا محالة الشراكة الحقيقية بين حكومة معين والمجلس الإنتقالي.

وأكدت مجلس الحراك الثوري الجنوبي بأن من يدافع عن حكومة معين الفاسدة هو المجلس الانتقالي الشريك في تلك الحكومة.

في بيان آخر، دعا مجلس الحراك الثوري كافة المواطنين المتظاهرين في عدن وعموم المحافظات الجنوبية القيام بمزيد من التظاهرات الاحتجاجية وتصعيد الانتفاضة الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب الحقوقية وإجتثاث فساد الميليشيات المسلحة.

كما، دعا جميع المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى إلى المشاركة الفاعلة وتوسيع نطاق التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة لانتزاع حقوقهم المشروعة.

وحمل مجلس الحراك الثوري الجنوبي حكومة معين والمجلس الإنتقالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن ومحافظات الجنوب من سوء وتدهور على كافة المستويات ويؤكد لهم أن عزائم شباب عدن والمحافظات قوية فلا تختبروها