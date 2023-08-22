حريق هائل يلتهم أحد المطاعم في عدن..تفاصيل

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 470

التهم، حريق هائل نشب في أحد المطاعم بمدينة كريتر، مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن حريقا اندلع في مطعم الصوفي بمدينة كريتر في مديرية صيرة، ما تسبب بخسائر كبيرة بالمطعم دون سقوط ضحايا بشرية.

وأضاف أن المواطنين تمكنوا من إخماد الحريق بعد أن انتشر في المطعم بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني وصل إلى مكان الحادثة متأخرا بعد أن تمكن المواطنين من إخماد الحريق.