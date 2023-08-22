هندسة مسام تفكك عبوة مموهة حوثية في منازل المدنيين جنوب الحديدة “أونمها” تكشف بالارقام ضحايا الألغام في الحديدة خلال يوليو الماضي الطلاب اليمنيون في الخارج يلوّحون بتصعيد الاحتجاجات لعدم صرف مستحقاتهم المالية بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟ تحقيق مشترك إثيوبي-سعودي بشأن اتهامات للرياض بقتل مهاجرين إثيوبيين على الحدود اليمنية مجلس الحراك الثوري الجنوبي يصدر بيان.. ويحمل هذه الجهة بشأن المتظاهرين السلميين حريق هائل يلتهم أحد المطاعم في عدن..تفاصيل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعون الحوثيين بسرعة الإفراج عن بقية المحتجزين البهائيين إصابة متظاهرين إثنين برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي(صور) رئيس الوزراء يشدد على تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب
التهم، حريق هائل نشب في أحد المطاعم بمدينة كريتر، مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن حريقا اندلع في مطعم الصوفي بمدينة كريتر في مديرية صيرة، ما تسبب بخسائر كبيرة بالمطعم دون سقوط ضحايا بشرية.
وأضاف أن المواطنين تمكنوا من إخماد الحريق بعد أن انتشر في المطعم بشكل كبير.
وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني وصل إلى مكان الحادثة متأخرا بعد أن تمكن المواطنين من إخماد الحريق.