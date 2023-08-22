أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعون الحوثيين بسرعة الإفراج عن بقية المحتجزين البهائيين

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طالبت كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن أفراد الأقلية البهائية المحتجزين في سجونها.
جاء ذلك في تغريدات للسفارتين، الأمريكية والبريطانية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، على حساباتها في منصة "إكس" الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يوافق 22 أغسطس من كل عام.
وقالت السفارات: "ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد الأقلية البهائية المحتجزين في صنعاء، ووقف اضطهاد الأقليات الدينية في اليمن".
وأكدت أن الأحداث المأساوية التي وقعت في 25 مايو نتيجة الهجوم الذي شنه الحوثيون على تجمع سلمي للبهائيين في مدينة صنعاء تعد "بمثابة تذكير صارخ بأهمية الحرية الدينية كحق إنساني أساسي".
وعبرت عن وقوفها إلى جانب اليمنيين وحقوقهم الأساسية في حرية الدين والتعبير والانتماء، وأدانتها لكل أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية