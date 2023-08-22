أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تطالب بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين البهائيين إصابة متظاهرين إثنين برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي(صور) رئيس الوزراء يشدد على تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب أكلت يدها.. تفاصيل مأساة إنسانية مروعة لطفلة ظلت بجوار أمها المتوفاة 6 أيام تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023 والقنوات الناقلة لها البطاطس وحقيقة تسببها في زيادة الوزن والإصابة بهذا المرض إصلاح حضرموت يلتقي وفد المبعوث الخاص للأمم المتحدة .. تفاصيل الرئيس الروسي يغضب واشنطن بقرار "لا رجعه فيه" في ذكرى تأسيس تنظيم المؤتمر.. الفريق الأحمر يدعو إلى استلهام تجربته الجامعة لليمنيين في مواجهة الانقلابيين تفاصيل حادثتان بطلاهما معلمان هزت الشارع اليمني - الحوثي يتلذذ بأوجاع اليمنيين
أصيب عددا من المواطنين المحتجين، مساء الثلاثاء الموافق22/اغسطس آب ، برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وكشف شهود عيان لمأرب عن إطلاق مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي الرصاص الحي على تظاهرة احتجاجية بخور مكسر تطالب بتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشيةللمواطنين.
وأضاف المصدر: إن قوة أمنية قمعت تظاهرة أمام استراحة شركة النفط بخط ساحل ابين ما تسبب في إصابة مواطنين إثنين شاركوا في الاحتجاجات وبحسب المصدر فإن الاحتجاجات توسعت رقعتها باتجاه مديرية ب كريتر.
وأشار ان المحتجين اغلقوا بعض طرقات المديرية واشعلو الاطارات و قطعوا الطرقات بالحجارة في نهاية الاحتجاج وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ الأمس احتجاجات وأعمال عنف ، تنديدا بانهيار الخدمات.
وتواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات في عدن، شملت تكسير بعض اللوحات و اعمدة الاضاءة لاغلاق الطرقات، تنديدا بانهيار الخدمات .
وأكدت المصادر ان مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وخورمكسر شهدت اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية وقطع للطرقات عقب وصول ساعات انقطاع الكهرباء الى 18 ساعة في اليوم الواحد.
وتأتي هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب تواصلا لحالة الغليان الشعبي تجاه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الذي تسيطر ميلشياته على المدينة ويشترك قادته في الحكومة