إصابة متظاهرين إثنين برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي(صور)

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيب عددا من المواطنين المحتجين، مساء الثلاثاء الموافق22/اغسطس آب ، برصاص مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وكشف شهود عيان لمأرب عن إطلاق مسلحين يتبعون مليشيا الانتقالي الرصاص الحي على تظاهرة احتجاجية بخور مكسر تطالب بتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشيةللمواطنين.

وأضاف المصدر: إن قوة أمنية قمعت تظاهرة أمام استراحة شركة النفط بخط ساحل ابين ما تسبب في إصابة مواطنين إثنين شاركوا في الاحتجاجات وبحسب المصدر فإن الاحتجاجات توسعت رقعتها باتجاه مديرية ب كريتر.

وأشار ان المحتجين اغلقوا بعض طرقات المديرية واشعلو الاطارات و قطعوا الطرقات بالحجارة في نهاية الاحتجاج وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ الأمس احتجاجات وأعمال عنف ، تنديدا بانهيار الخدمات.

وتواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات في عدن، شملت تكسير بعض اللوحات و اعمدة الاضاءة لاغلاق الطرقات، تنديدا بانهيار الخدمات .

وأكدت المصادر ان مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وخورمكسر شهدت اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية وقطع للطرقات عقب وصول ساعات انقطاع الكهرباء الى 18 ساعة في اليوم الواحد.

وتأتي هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب تواصلا لحالة الغليان الشعبي تجاه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الذي تسيطر ميلشياته على المدينة ويشترك قادته في الحكومة