تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023 والقنوات الناقلة لها

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عاد منتخب مصر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم لكرة السلة وذلك بنسخة 2023، وتتطلع الجماهير إلى الذهاب بعيدًا في ظلٍ جيد مميز للغاية تحظى به بلاد الفراعنة.
واستغلت مصر لعب جولة من التصفيات على ملعبها، ونجحت في تأمين وصولها إلى المسابقة التي ستقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان.
ووعد مدرب "الفراعنة"، روي رانا، بأن يكون المنتخب المصري هو "المفاجأة" غير المتوقعة في كأس العالم المقبلة، على الرغم من إدراكه جيدًا صعوبة المهمة المنتظرة في الأراضي الآسيوية.
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وفي هذا التقرير من "العين الرياضية"، سيتم استعراض كل ما يخص رحلة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023.
مجموعة مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023
أوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تبدو صعبة للغاية في كأس العالم لكرة السلة 2023.
سيتواجد "الفراعنة" رفقة المنتخب المكسيكي القوي، وبجانب أحد أقوى منتخبات أوروبا، الجبل الأسود.
كما تشهد المجموعة وجود خصم عنيد صاحب باع طويل في الكرة البرتقالية، منتخب ليتوانيا.
جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023
مصر × ليتوانيا - الجمعة 25 أغسطس/ آب 2023 (15:30 مصر والسعودية)
مصر × الجبل الأسود - الأحد 27 أغسطس/ آب 2023 (11:45 مصر والسعودية)
مصر × المكسيك - الثلاثاء 29 أغسطس/ آب 2023 (11:45 مصر والسعودية)
قائمة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023
أعلن الكندي روي رانا عن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس العالم لكرة السلة 2023.
وتشهد القائمة وجود 12 لاعبًا كما هي العادة، وعلى رأسهم يأتي عصام مرعي والخبير إيهاب أمين.
وجاءت قائمة مصر لتشمل، آدم موسى، أنس أسامة، إيهاب أمين، باتريك يوسف، خالد عبد الناصر، عاصم مرعي وعمر طارق.
فضلا عن ذلك، شملت القائمة، عمر هشام، عمرو الجندي، عمرو زهران، كريم حاتم ويوسف شوشة.
ما نظام كأس العالم لكرة السلة 2023؟
ستُلعب كأس العالم لكرة السلة 2023 بنفس الطريقة التي شهدتها نسخة 2019 الأخيرة، أي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى تشمل دور المجموعات، ويتأهل من خلالها أول منتخبين إلى الدور الثاني، فيما يخوض آخر فريقين مباراتين لتحديد التصنيف من 17 إلى 32.
وفي الدور الثاني، يتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات مكونة من 4 فرق التي تأهلت من الدور الأول.
يتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات إلى الدور النهائي، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن الفرق التي ستخرج من الدور الثاني من المجموعات ستخوض مباريات تصنيفية أيضًا على غرار الفرق التي خرجت من الدور الأول.
ما القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس العالم لكرة السلة 2023؟
قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم لكرة السلة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تُنقل مباريات منتخب مصر من خلال قناة "beIN Sports HD 5" المخصصة لنقل فاعليات مسابقات الكرة البرتقالية.
أما لمتابعة البث المباشر للبطولة أو لمباريات مصر، سيتعين الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".