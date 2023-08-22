البطاطس وحقيقة تسببها في زيادة الوزن والإصابة بهذا المرض

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعرفوا فوائد البطاطس وقدرتها على حماية العظام وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، بما ينفي أنها تساهم في زيادة الوزن، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

في أثناء البحث عن فوائد البطاطس التي تشجع على تناولها ولكن بوصفات صحية، تذكرت أحد الأفلام الوثائقية عن بلدة ريفية في جورجيا، حيث كانت البطاطس هي عملة هذه القرية يقايضون بها في مقابل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأخرى، الأمر الذي يظهر أهميتها الحيوية ليس لهذه البلدة وحدها، ولكن على مستوى العالم.

البطاطس هي من الخضروات النشوية، التي قد لا يخلو منها منزل في أي مكان في العالم، فمن ثمرة بطاطس واحدة يمكن صنع أطباق مختلفة من المقلي والمشوي والمسلوق، لتنتشل الفرد من لحظات الجوع أو الحيرة، كونها تتمتع بنكهة حلوة ومذاق ممتع لا يُقاوم.



فوائد البطاطس

مع الاستهلاك المتزايد للبطاطس خاصة في الأطباق المقلية، أو إعدادها بالاعتماد على الدهون والزيوت، بدأ كثيرون يلقون عليها باللوم في زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري كونها تحتوي على النشا والكربوهيدرات، بينما تُثبت الدراسات والأبحاث أن البطاطس بريئة، فالأمر يتوقف على الطريقة التي تتناولها بها.

في حين أن أهم فوائد البطاطس تأتي من احتوائها على الفيتامينات المهمة والمعادن وغنية بالألياف، مثل: البوتاسيوم وفيتامين سي والفولات وفيتامين ب 6، ولذلك قبل أن تقرر استبعاد البطاطس من نظامك الغذائي، تعرف على أهم فوائدها:

صحة القلب

واحد من اهم فوائد البطاطس المثبتة علميا هو قدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وكذلك البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب.

مضادات الأكسدة

الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والسرطان تحدث بسبب تراكم الجذور الحرة في الجسم، ولا يكافح تراكم هذه الجذور الضارة سوى مضادات الأكسدة، وتعتبر البطاطس غنية بمضادات الأكسدة- حسبما يؤكد موقع healthline- مثل الفلافونويد والكاورتينات والأحماض الفينولية.

وهو ما يجعل الاعتماد على البطاطس يقي من هذه الأمراض.

التحكم في السكر في الدم

مع وجود أبحاث تحذر من تناول البطاطس كونها ترفع من نسبة السكر في الدم، أوضحت أبحاث أخرى أن الأمر يتوقف على طريقة الطهي المقلية، في حين أن دمج البطاطس المهروسة والمسلوقة مع الخضروات والطعام الصحي يعمل على التحكم في نسبة السكر في الدم، خاصة أنها تحتوي على النشا المقاوم الذي يساهم في تقليل مقاومة الأنسولين وإزالة السكر الزائد في الجسم.



صحة الجهاز الهضمي

النشا المقاوم الموجود في البطاطس لا تقف فوائده عند تقليل مقاومة الأنسولين وضبط مستوى السكر، ولكنه قادر على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فهو يصل للأمعاء الغليظة تتغى عليه البكتيريا المفيدة، مما يساهم في الوقاية من التهابات القولون، وتقليل خصر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

خالية من الجلوتين

مع انتشار الحساسية من الجلوتين التي قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة وغير محمودة، من الممكن الاعتماد على البطاطس التي تتمتع بمذاق حلو وشهي، إلى جانب كونها خضروات مفيدة تقلل من الاضطرابات الهضمية التي يسببها تناول الجلوتين لكثيرين، وتعد تلك من أهم فوائد البطاطس التي يسهل توفرها ضمها لنظامك الغذائي وطهيها بعشرات الطرق.

التحكم في الوزن الزائد

غالبا ما تكون الأنظمة الغذائية التي تعتمد على استبعاد الكربوهيدرات غير صحية، وتسبب الاكتئاب والضيق، في حين يمكن ضم البطاطس لنظامكم الغذائي، التي أثبتت الأبحاث- وفقا لموقع healthline- أنها لا تقوم بزيادة الوزن كما هو شائع، فالأمر معتمد على طريقة طهيها.

وضم البطاطس لنظام غذائي غني بالخضروات والبروتين قد يكون أفضل من الأرز والمكرونة ويساوي سعرات حرارية أقل، خاصة أن الألياف الموجودة بها تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ولكن يعتمد الأمر في النهاية على طريقة الطهي والكمية التي يجب أن تكون معتدلة.



السعرات الحرارية في البطاطس

من فوائد البطاطس أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، وغنية بالفيتامينات والمعادن وكذلك النشويات، مما يجعل كثيرين يترددون في الاعتماد عليها، ولذلك يمكن حساب السعرات الحرارية في البطاطس وكذلك نسب العناصر الغذائية في ثمار البطاطس.