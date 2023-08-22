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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التخلي عن الدولار كعملة عالمية بين دول “بريكس” قرار لا رجعة فيه.
وقال بوتين في كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام قمة بريكس الـ15 في جوهانسبرغ، إن “تعمل القمة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمقدار 6 أضعاف، كما تحدث عن التقلبات في أسواق المالية والطاقة وغيرها من الأسواق، لافتاً أن أسعار الغذاء ارتفعت والكثير من الدول تضررت من ذلك.
وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.
وأكد بوتين إلى أن روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجاناً، وأن بلاده ستبقى مورداً موثوقاً للغذاء لأفريقيا.