إصلاح حضرموت يلتقي وفد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن الرئيس الروسي يغضب واشنطن بقرار "لا رجعه فيه" في ذكرى تأسيس تنظيم المؤتمر.. الفريق الأحمر يدعو إلى استلهام تجربته الجامعة لليمنيين في مواجهة الانقلابيين تفاصيل حادثتان بطلاهما معلمان هزت الشارع اليمني - الحوثي يتلذذ بأوجاع اليمنيين اعتداء حوثي جديد يطال الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني وزير الصحة يبحث مع الممثل المقيم لليونيسف دعم قطاع اليمن الصحي محور تعز يختتم الورشة التشاورية للجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بيان حقوقي..تهجير 213 أسرة قسرًا من أهالي مديرية حريب جراء القصف الحوثي سياسيون وشخصيات اجتماعية بمأرب: المقاومة هي خيار الشعب اليمني منذ سقوط الدولة أمام رفض المليشيا الحوثية لكل مبادرات السلام أول تحرك رسمي لأثيوبيا بشأن مزاعم مقتل مئات المهاجرين من مواطنيها في الحدود بين اليمن والسعودية
دعا نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، يوم الثلاثاء، إلى "تكرار تجربة تنظيم المؤتمر وفكرته الجامعة، واليمنية الصرفة، في ظل ما يشهده اليمن من انقلاب حوثي إمامي آثم، واستهدافٍ أليم لشعبه ومكتسباته وتاريخه العريق".
جاء ذلك في مقال نشره الفريق الأحمر على حسابه في تويتر، بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي عريض يضم مختلف القوى اليمنية الإسلامية واليسارية واللبرالية والقومية، والتي توافق الـ24 من أغسطس 1982م. وقال محسن: "في 24 أغسطس من العام 1982م، قبل 41 عاماً، شهدت الساحة الوطنية ميلاد أهم مكون سياسي واجتماعي جامع، حيث رأت فكرة إعلان المؤتمر الشعبي العام، النور، بعد جهد أكثر من أربع سنوات من النقاشات والحوارات واللجان المتعاقبة".
وأضاف: "كان لتنظيم المؤتمر وشموليته في تلك الفترة، دوراً في توحيد كل اليمنيين بمختلف فئاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، بما حمله من عقد اجتماعي رصين، تمثل في (الميثاق الوطني) ثالث أهم وثيقة ومرجعية بعد "أهداف الثورة اليمنية" و"الدستور اليمني". وتابع: "ما أحوج اليمنيين اليوم، لإحياء هذه النصوص الراسخة من ميثاقنا الوطني التي عكفت على صياغتها أدهى العقول اليمنية من مختلف التخصصات، وأسهم الشعب كله في وضع الملاحظات والإضافات والتصويت والاستفتاء عليها".
وختم مقاله بالقول: "ما أحوجنا إن لم نتمكن من ذلك، إلى تكرار تجربة تنظيم المؤتمر وفكرته الجامعة، واليمنية الصرفة، في ظل ما يشهده اليمن من انقلاب حوثي إمامي آثم، واستهدافٍ أليم لشعبه ومكتسباته وتاريخه العريق، على أملٍ وثقةٍ بنجاح التجربة وتحقيق الانتصار والرخاء والتنمية". الجدير بالذكر أن المؤتمر الشعبي العام، تأسس كتنظيم عريض للقوى السياسية اليمنية بمختلف مكوناتها، قبل أن يتحول إلى حزب سياسي مع إقرار التعددية الحزبية ضمن اتفاق الوحدة بين شطري البلاد، وميلاد الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.