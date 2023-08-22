وزير الصحة يبحث مع الممثل المقيم لليونيسف دعم قطاع اليمن الصحي

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 307

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف " السيد بيتر" عدد من الموضوعات المتصلة بتدخلات اليونيسيف المختلفة في القطاع الصحي.

و في اللقاء الذي جرى بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء 22/اغسطس ،شدد الوزير بحيبح على النظر في إيجاد آليات تطويرية لتعزيز عمل التثقيف وتكثيف النشاط التوعوي له قبل بدء الحملات بوقت كاف والتهيئة المجتمعية للحملة وشرح مقاصدها لتحقيق أعلى نسبة تغطية. كما بحث تعزيز العمل بقطاع الرعاية الصحية الأولية ومنها توفير الحد الادنى من حزمة الخدمات الصحية ومراجعة مشروع العامل الصحي المجتمعي والتركيز على مخرجات المعاهد الصحية لتطوير الخدمة وانفاذ حملة التحصين الصحي ضد الحصبة المزمع أن تنفذها وزارة الصحة بدعم من شركائها حال إكتمال الترتيبات الفنية لها، بالإضافة لتعزيز التحصين الروتيني.

وشدد الوزير على ضرورة تظافر كل الجهود والتقائها معا في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والمنظمات المتدخلة مع شركاء القطاع الصحي وحشد الطاقات لإنجاح حملات التحصين.

وناقش اللقاء رفع مستوى الحشد المجتمعي وتعزيز الدور الفاعل للمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بما يمكنه من إرسال الرسائل التوعوية والتثقيفية الداعية لإنجاح الحملة وتحقيق الغايات منها والعمل على التغيير السلوكي. وزير الصحة اكد متانة الشراكة مع منظمة اليونيسيف وأهمية العمل على تنظيم العمل فيها والتركيز على تدخلات ذات تأثير على طالبي الخدمات والسعي إلى تحسين جودة ونوعية المرافق الصحية وضمان استمرارها.

وأشار إلى وجوب تعزيز التدخلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية ولاسيما في المناطق النائية. من جانبه تداخل وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي مقدما شرحا إضافيا عن جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للتهيئة والتخطيط لحملة الحصبة واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك. مؤكدا جاهزية وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات لذلك، واستعرض بالارقام الوضع الوبائي للحصبة في البلاد وداعيا إلى إعطاء مكتب اليونيسيف بعدن الصلاحية الكاملة.

من جانبه اثنى ممثل منظمة اليونيسيف على الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة ومشيدا بالشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة. مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل موحدة منها التغيير السلوكي والتثقيف الصحي ووضع هيكلية عمل الحشد لكل القطاعات لخدمة حملات التحصين وأهدافها وكيفية التوعية المتوافقة مع الخدمات والمتطلبات المجتمعية. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير ومدير برامج الصحة والتغذية بمنظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور كبير ومدير برامج الصحة والتغذية بمكتب منظمة اليونيسيف بعدن الدكتور علي ضوء البيت ومسؤل الاتصال الخارجي بمكتب المنظمة بعدن علي قاسم