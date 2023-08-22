محور تعز يختتم الورشة التشاورية للجنة المصالحة والسلم الاجتماعي

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم محور تعز الورشة التشاورية التي نظمتها لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي، تحت عنوان "تعزيز آليات اعتماد الجودة في القوات المسلحة لحماية المدنيين في تعز"، وشارك فيها مجموعة من ضباط قيادة المحور والوحدات العسكرية التابعة له.

وناقشت الورشة، على مدى ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات المتصلة بالعلاقة بين الجيش والمجتمع والمشكلات التي تواجهها وحدات القوات المسلحة بمحور تعز والحلول المقترحة لها بهدف تعزيز آليات اعتماد الجودة، من أجل حماية المدنيين أثناء الحرب بتعز.

وكان العميد عبد العزيز المجيدي رئيس أركان محور تعز ومعه الأستاذ عبد السلام رزاز رئيس لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بتعز قد حضرا افتتاح الورشة، السبت الماضي، وتخلل الورشة مشاركة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بتعز جلسات النقاش والاستماع لملاحظات المشاركين والخروج بمصفوفة عمل لتعزيز التماسك الوطني بين الجيش والحاضنة الشعبية