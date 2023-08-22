محور تعز يختتم الورشة التشاورية للجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بيان حقوقي..تهجير 213 أسرة قسرًا من أهالي مديرية حريب جراء القصف الحوثي سياسيون وشخصيات اجتماعية بمأرب: المقاومة هي خيار الشعب اليمني منذ سقوط الدولة أمام رفض المليشيا الحوثية لكل مبادرات السلام أول تحرك رسمي لأثيوبيا بشأن مزاعم مقتل مئات المهاجرين من مواطنيها في الحدود بين اليمن والسعودية لقاء يجمع قيادات عسكرية رفيعة المستوى يتقدمهم قائد قوات التحالف ورئيس أركان الجيش اليمني شاهد هدف الجزائري رياض محرز الفائز بجائزة ''أفضل هدف'' ضربات غير متوقعة لكبار أوروبا.. تعرف على أبرز ضحايا صفقات دوري روشن السعودي اليمن تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية الرئيس يغادر المهرة ويدلي بتصريح لوكالة سبأ هل تكللت زيارة وفد عُمان إلى صنعاء بالنجاح؟.. تقرير
أدى القصف الحوثي الهمجي المستمر الذي تشنة مليشيا الحوثي الإرهابية على قرى وعزل مديرية حريب إلى تهجير مئات الأسر
وأكد بيان صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة مأرب، تهجير 213 أسرة قسرًا من أهالي مديرية حريب منذ مطلع العام الجاري، جراء قصف مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية.
وأوضح البيان، أن قصف مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، منازل في قرية آل غنيم، السبت الماضي، أدى إلى تدمير وإحراق منازل: الشيخ مبارك علي سعيد الغنيمي ومحمد أحمد محسن الغنيمي وفهد محسن الغنيمي في المديرية، وتهجير الأسر قسرًا، إلى جانب تدمير عدد من المزارع. وفيما أدان المكتب في بيانه، استمرار قصف مليشيا الحوثي للأعيان المدينة في المديرية؛ أكد أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية..
مشيرًا الى أن جميع هذه الانتهاكات والجرائم موثقة ومسجلة ولن تسقط بالتقادم، وسينال المجرمون عقابهم الرادع، وتتحقق العدالة للضحايا عاجلًا أم آجلًا.