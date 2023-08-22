لقاء يجمع قيادات عسكرية رفيعة المستوى يتقدمهم قائد قوات التحالف ورئيس أركان الجيش اليمني شاهد هدف الجزائري رياض محرز الفائز بجائزة ''أفضل هدف'' ضربات غير متوقعة لكبار أوروبا.. تعرف على أبرز ضحايا صفقات دوري روشن السعودي اليمن تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية الرئيس يغادر المهرة ويدلي بتصريح لوكالة سبأ هل تكللت زيارة وفد عُمان إلى صنعاء بالنجاح؟.. تقرير وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران تصريح غريب لإيلون ماسك مالك X "تويتر": المنصة قد تفشل تفاصيل صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر الكشف عن تفاصيل صفقة تاريخية بين تركيا والمجر
التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، بقائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع بمقر قيادة قوة الدعم والاسناد.
وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات والمستجدات الميدانية والوضع العملياتي في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، ومناقشة جوانب التنسيق والتعاون والدعم الذي تقدمه القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة اليمنية.
وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية واستهدافاتها المستمرة لمواقع الجيش وللمدن والأحياء السكنية والمصالح الحيوية.
ونقل رئيس هيئة الأركان لقيادة القوات المشتركة تحايا القيادة السياسية والعسكرية وتحايا اخوانهم قادة وأبطال القوات المسلحة اليمنية.. معبرا عن التقدير والعرفان لجهود وتضحيات الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، المساندة لليمن وقيادته وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك والتصدي لمليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الايراني.
وأشاد الفريق بن عزيز بالدور العملياتي الذي تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية إلى جانب اخوانهم في الجيش والمقاومة اليمنية وما يقدمونه من دعم في مجال التدريب والتأهيل والامداد اللوجستي والمجالات الفنية والتقنية.
حضر اللقاء رئيس هيئة العمليات اللواء ركن خالد الأشول، ونائب رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن مراد علي طريق، وقائد وحدات الطيران المسير في القوات المسلحة، ومن الجانب السعودي حضر نائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.