شاهد هدف الجزائري رياض محرز الفائز بجائزة ''أفضل هدف''

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حصل النجم الجزائري، رياض محرز، المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي، على جائزة "أفضل هدف" في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وسجل الدولي الجزائري، هدفا رائعا في مرمى الخليج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليقود الأهلي للفوز بثلاثة مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة السعودية.
وحصل هدف محرز في شباك الخليج على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في استفتاء لاختيار أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
ونال هدف محرز نسبة 84.1 بالمئة من الأصوات، متقدما على هدف مهاجم فريق "الفيحاء"، الزامبي فاشيون ساكالا بمرمى الهلال، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ9.8 بالمئة من الأصوات، فيما جاء هدف الإسباني كريستيان تيو لاعب "الفتح" ضد "الأخدود" بالمرتبة الثالثة، بـ6.1 بالمئة من الأصوات.
جدير بالذكر أن هدف محرز في مرمى الخليج، هو أول أهدافه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، منذ انضمامه للأهلي هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.