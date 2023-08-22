الرئيس يغادر المهرة ويدلي بتصريح لوكالة سبأ

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 102

قالت وكالة سبأ الرسمية ظهر اليوم الثلاثاء ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء،انهى زيارة تفقدية مثمرة الى محافظة المهرة افتتح ووضع خلالها حجر اساس عدد من المشاريع الخدمية والانمائية، والاستثمارية، كما اجرى لقاءات مع قيادة السلطة المحلية والفعاليات المجتمعية في المحافظة حول مستوى تنفيذ الخطط القطاعية المختلفة.

ولم تشير الوكالة الى الوجهة التي غادر اليها الرئيس، لكنه سيعود على الأرجح الى مقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض.

ورافق الرئيس خلال الزيارة، نائبا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي امان، ووزيرا التربية والتعليم طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق سالم العبودي.

وكان الرئيس، افتتح ووضع احجار اساس اكثر من 20 مشروعاً في المجالات الخدمية والسياحية بمدينة الغيضة ومديريات محافظة المهرة على نفقة السلطة المحلية، ومساهمات حكومية.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن سعادته بزيارة محافظة المهرة واللقاء بقياداتها المحلية، والفعاليات المجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، وتعزيز تضامن ابنائها الفريد على كافة المستويات.

واشاد الرئيس بقيادة السلطة المحلية لمحافظة المهرة وجهودها المخلصة في تنمية، واعمار المحافظة.

واضاف "راينا سلطة محلية محبة لمحافظتها ومجتمعاً حياً، مسالماً كما عودنا ابناء المهرة على الدوام، كما لاحظنا الدور الفاعل للاشقاء في المملكة العربية السعودية في تنمية واعمار المحافظة".

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بتعزير دور السلطات المحلية في محافظة المهرة وكافة المحافظات المحررة، ودعم جهودها لتحقيق الامن والاستقرار، وتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كان في وداع الرئيس بمطار الغيضة الدولي، محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وامين عام المجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل المحافظة مختار بن عويض، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، والقيادات العسكرية والامنية في المحافظة.