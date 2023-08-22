وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.
وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تذكر هويتها، أن العنزي هو السفير السعودي الجديد في طهران، مشيرة إلى أنه شخصية اقتصادية واختياره كسفير المملكة السعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "طهرن أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية"، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى الرياض الأسبوع الماضي.
وحول موعد إيفاد سفيري البلدين، قائلا كنعاني إن "الأمر سيتم قريبا، وسيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة".