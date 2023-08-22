الكشف عن تفاصيل صفقة تاريخية بين تركيا والمجر

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت تركيا صفقة تاريخية مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.

واختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى العاصمة المجرية بودابست، وشارك في احتفالات يوم التأسيس للدولة المجرية.

وكان اللافت أن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني للمجر، اقتصرت على الرئيس التركي، وقادة دول المجلس التركي، وبعض دول البلقان، وأمير قطر، ولم يشهد مشاركة أي من قادة الاتحاد الأوروبي أو الناتو.

صفقة تاريخية وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" عن توقيعها اتفاقية "تاريخية" مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان الإثنين، أن الاتفاقية وقعت مع شركة MVM CEEnergy الحكومية تماشيا مع أهداف تركيا الإستراتيجية في مجال الطاقةن مشيرة إلى أن الاتفاقية تاتي في إطار رؤية تركيا في أن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى المجر اعتبارات من العام المقبل، كما أن الاتفاقية تشكل أيضا التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التحزين بي البلدين.

وتعد الاتفاقية، هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا. فقد كانت أنقرة قد وقعت اتفاقية في كانون الثاني/ يناير الماضي، مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 13 عاما.

الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة التركية المجرية الرئيس أردوغان في رحلة عودته من المجر، ذكر أن البلدين سيحتفلان في 18 كانون الأول/ ديسمبر بالذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة التركية المجرية، مشيرا إلى أن الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى سيعقد في بودابست، بالتزامن مع هذا التاريخ.

أردوغان في تصريحاته للصحفيين الأتراك، ذكر أنه سيتم افتتاح فعاليات العام الثقافي التركي المجري 2024، لافتا إلى أن البلدين يحققان تقدما كبيرا في علاقاتهما في كافة المجالات.

ولفت أردوغان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 3.5 مليارات دولار في عام 2022، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وأعرب عن ثقته في أن البلدين سيصلان إلى هدفهما المتمثل في رفع حجم التجارة إلى 6 مليارات دولار خلال وقت قصير، مشيرا إلى تشكيل لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية.

انسجام وتنسيق بين البلدين على الساحة الدولية وكانت هناك عملية تعاون عميقة للغاية بين تركيا والمجر، وسط تنسيق بين البلدين بشكل علني، وحالة انسجام تجاه قضايا عدة على الساحة الدولية، أبرزها ملف انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك موقف النجر تجاه تحفظات تركيا على قبول الدول الاسكندنافية كأعضاء في التحالف.

وتطورت العلاقة بين البلدين منذ سنوات إلى "شراكة استراتيجية"، ورغم أن البلدين حلفاء في "الناتو"، لكنهما يتبعان سياسات أكثر استقلالية عن موقف الحلف، قائمة على المصالح الوطنية الخاصة.

ويشترك البلدان، بأنهما يتلقيا ردود فعل من الولايات المتحدة ودول "الناتو"، بسبب موقفهما تجاه روسيا، كما أنهما يثيران القلق بسبب علاقتهما المستقلة مع الصين والدول العربية.

وبينما تشكل المجر تحالفا إقليميا مع دول أوروبا الشرقية، المعروفة باسم "مجموعة فيشغراد" أو "V4" في الاتحاد الأوروبي ، تقوم تركيا بإقامة تعاون مماثل مع المجلس التركي في آسيا. وبينما تسعى المجر للدخول إلى آسيا عبر بوابة المجلس التركي، تسعى تركيا ليكون لها موطئ قادم داخل الاتحاد الأوروبي، بمساعدة المجر ودول "مجموعة فيشغراد".

وذكر تقرير لـ"بي بي سي" بالنسخة التركية، أن هناك أسباب عدة لاعتبار تركيا الصديق الوثيق في العديد من القضايا مثل الأمن والاقتصاد والأمن القومي بالنسبة للمجر. اقرأ أيضا: