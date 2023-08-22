مصدر مسئول يدين ترويج قناة عدن المستقلة لأكاذيب تستهدف وزارة الداخلية

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أدان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقوم بها قناة عدن المستقلة ضد وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة.

وقال المصدر إن نشر القناة لأخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، يقدم دعما إعلاميا مباشرا لميلشيات الحوثي التي يزعجها أي استقرار في المناطق المحررة.

ووصف المصدر آخر تلك الأكاذيب التي تروج لها قناة عدن المستقلة بأنها جرائم نشر سيتم التعامل معها عبر القضاء، لأنها لا تتعدى أخلاقيات الصحافة فحسب، بل تستهدف الأمن العام وتروج للفوضى.

وحول نشر قناة عدن المستقلة لمعلومات كاذبة تتهم وزير الداخلية بالوقوف وراء فرار سجناء من سجن الشرطة العسكرية، أكد المصدر أن السجن لا يتبع وزارة الداخلية أو أحد أجهزتها الأمنية التنفيذية، وإنما يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الأولى وقد تمكنت من إلقاء القبض على المسجونين الفارين خلال ساعات من فرارهم.

ودعا المصدر قناة عدن المستقلة إلى الابتعاد عن اساليب الابتزاز التي تنتهجها الصحافة الصفراء، مؤكدا أن الأولوية للإعلام الوطني في المناطق المحررة حاليا مواجهة جرائم الميلشيات الحوثية الإرهابية، لا الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تخضع لمجلس القيادة الرئاسي الممثل عن كل المكونات الوطنية.