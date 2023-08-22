الكشف عن تفاصيل صفقة تاريخية بين تركيا والمجر دولة عربية قد تفشل في سداد ديونها للصين بين 9 بلدان أفريقية مصدر مسئول يدين ترويج قناة عدن المستقلة لأكاذيب تستهدف وزارة الداخلية لأول مرة في تاريخ واشنطن سجن سيئ السمعة يستضيف ترامب بعد الموافقة علي تسليم نفسة بعد يومين من الحرب الطاحنة .. ما حقيقة السيطرة على معسكر المدرعات أوكرانيا تقلب موازين الحرب وهجوم بالمسيّرات يستهدف العمق الروسي .. وإغلاق جميع مطارات العاصمة 5 فواكه صيفية لتزويد الجسم بما يحتاجه من مغذيات في الحرّ مقتل إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم مسلح الهجرة الدولية تسجل نزوح 4.078 أسرة في اليمن منذ بداية العام الجاري منتخبنا الوطني يواجه الأهلي المصري الثلاثاء بهذه التشكيلة
أدان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقوم بها قناة عدن المستقلة ضد وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة.
وقال المصدر إن نشر القناة لأخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، يقدم دعما إعلاميا مباشرا لميلشيات الحوثي التي يزعجها أي استقرار في المناطق المحررة.
ووصف المصدر آخر تلك الأكاذيب التي تروج لها قناة عدن المستقلة بأنها جرائم نشر سيتم التعامل معها عبر القضاء، لأنها لا تتعدى أخلاقيات الصحافة فحسب، بل تستهدف الأمن العام وتروج للفوضى.
وحول نشر قناة عدن المستقلة لمعلومات كاذبة تتهم وزير الداخلية بالوقوف وراء فرار سجناء من سجن الشرطة العسكرية، أكد المصدر أن السجن لا يتبع وزارة الداخلية أو أحد أجهزتها الأمنية التنفيذية، وإنما يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الأولى وقد تمكنت من إلقاء القبض على المسجونين الفارين خلال ساعات من فرارهم.
ودعا المصدر قناة عدن المستقلة إلى الابتعاد عن اساليب الابتزاز التي تنتهجها الصحافة الصفراء، مؤكدا أن الأولوية للإعلام الوطني في المناطق المحررة حاليا مواجهة جرائم الميلشيات الحوثية الإرهابية، لا الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تخضع لمجلس القيادة الرئاسي الممثل عن كل المكونات الوطنية.