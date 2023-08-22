5 فواكه صيفية لتزويد الجسم بما يحتاجه من مغذيات في الحرّ

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، خاصة في الأيام الحارّة عندما ترتفع درجات الحرارة، فجسم الإنسان يتكوّن من حوالي 60% من الماء، ولهذا نحتاج إلى الماء كل يوم. في الصيف، تتسبب درجات الحرارة العالية في حدوث تفاعل تلقائي للتعرق، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم، ولكن هذا التعرق يستهلك الكثير من الماء، وبدون تعويضه بتناول السوائل والفاكهة التي تحتوي على الماء، فسوف يستهلك جسمكِ في النهاية أي كمية من المياه لديكِ، ويمكن أن ينتهي بكِ الأمر بالجفاف.

وفي حين أن مياه الشرب يجب أن تكون المصدر الرئيسي للترطيب، فإنَّ ثمار الصيف تكون فاتحة للشهية، ويمكن أن تساهم في إمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية خاصة الفيتامينات والمعادن والمركّبات النباتية التي تعزز الصحة

. 1-البطيخ :

يتميز البطيخ بغناه بالسوائل، كما يحتوي على فيتامينات A وB6 وC والبوتاسيوم، والتي تمنع البصر من التدهور وتعزز المناعة حتى يتمكن الجسم بسهولة من درء أمراض الصيف مثل السعال والبرد أو الحساسية. والبوتاسيوم الموجود في البطيخ يقي من تدني مستويات الماء في الجسم، كما أنه يحافظ على مرونة العضلات ويعزز صحة القلب، كما أن محتواه المائي العالي يمنع الجفاف في أيام الصيف الحارّة.

2-الدراق (الخوخ) :

الدراق يرطب الجسم ويزوده بالعناصر المعدنية. تتكون هذه الثمار من 87 في المئة من الماء تقريباً، وبالتالي فإنها تساعد على ترطيب الجسم وطرد السموم. والماء ضروري لحسن سير الدورة الدموية ولنشاط الدماغ. والماء هو الذي ينقل المواد الغذائية إلى الخلايا ويزيل الفضلات إلى خارج الجسم.

وعندما يصاب الجسم بالجفاف، فإنَّ الدماغ هو أول من يشعر بآثار ذلك مع المعاناة من الصداع، وفقدان التركيز وانخفاض مستوى الذاكرة قصيرة المدى. والدراق يزوِّد الجسم بالعناصر المعدنية لأنه يحتوي على المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد والفوسفور.

3-البابايا الناضجة:

البابايا غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتاميني أ A وسي C، اللذين يساعدان في تحسين صحة الجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم والوقاية من الانتفاخ. نظراً لاحتواء البابايا على بيتا كاروتين، فإنها تقلل من إجهاد عينيكِ في الصيف وتخفف الالتهاب، كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيها أن تحافظ على صحة قلبكِ. ما رأيكِ بالتعرف إلى 9 أطعمة لتقوية المناعة وتعزيز اللياقة البدنية

4-المانجو :

المانجو غنية بالفيتامينات والبوتاسيوم كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف (المصدر: Adobe.Stock) المانجو غنية بالفيتامينات والبوتاسيوم كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف (المصدر: Adobe.Stock) Next 2 صور الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، خاصة في الأيام الحارّة عندما ترتفع درجات الحرارة، فجسم الإنسان يتكوّن من حوالي 60% من الماء، ولهذا نحتاج إلى الماء كل يوم. في الصيف، تتسبب درجات الحرارة العالية في حدوث تفاعل تلقائي للتعرق، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم، ولكن هذا التعرق يستهلك الكثير من الماء، وبدون تعويضه بتناول السوائل والفاكهة التي تحتوي على الماء، فسوف يستهلك جسمكِ في النهاية أي كمية من المياه لديكِ، ويمكن أن ينتهي بكِ الأمر بالجفاف. وفي حين أن مياه الشرب يجب أن تكون المصدر الرئيسي للترطيب، فإنَّ ثمار الصيف تكون فاتحة للشهية، ويمكن أن تساهم في إمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية خاصة الفيتامينات والمعادن والمركّبات النباتية التي تعزز الصحة.

. 5-الشمام:

الشمام من أفضل الفاكهة الغنية بفيتامين أ A الذي يقوّي المناعة ويقلل الالتهاب، وفيتامين سي C الذي يساعد في ترميم الخلايا، ويزيد لمعان البشرة حتى عندما تكون الشمس في أقصى درجاتها. يعزز البيتا كاروتين الموجود في الشمام صحة عينيكِ، وهو من مضادات الأكسدة التي تطرد الجذور الحرة من الجسم.

كما أن الشمام يحافظ على انتظام نبضات القلب واستقرار ضغط الدم، كما يساعد على الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. ربما ترغبين بالاطلاع على الفواكه المهمة لمرضى السكري