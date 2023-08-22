الهجرة الدولية تسجل نزوح 4.078 أسرة في اليمن منذ بداية العام الجاري منتخبنا الوطني يواجه الأهلي المصري الثلاثاء بهذه التشكيلة مليشيا الانتقالي تختطف نجل ناشط سياسي من أمام منزله برشلونة يخطف انتصارا عسيرا أمام قادش روما يتعثر أمام جماهيره في مستهل مشواره بالكالتشيو احتجاجات غاضبة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة المؤقتة عدن وزارة الداخلية تفند أكاذيب قناة "عدن المستقلة ضدها..تفاصيل السعودية ترد على اتهامات هيومن رايتس بشأن الاثيوبيين مليشيا الحوثي تنهب مصادر دخل المواطنين شرق صنعاء دبلوماسي يمني يوجة رسالة إلى الوسيط العماني..تفاصيل
أكدت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، اليوم الاثنين، أنها سجلت نزوح 4.078 أسرة وبعدد 24.468 شخصًا، منذ مطلع العام 2023 وحتى الـ19 من أغسطس الجاري. وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت نزوح 21 أسرة تتألف من 126 شخصًا، خلال الأسبوع المنصرم.
وأشارت إلى أن عدد النازحين خلال الأسبوع الماضي، شهد انخفاضًا بنسبة حوالي 186% عن الأسبوع السابق له، والذي شهد نزوح 60 أسرة مكونة من 360 شخصًا.
وبيّن التقرير أن أغلب حالات النزوح خلال فترة التقرير، كانت في مأرب، بعدد 9 أسر داخلية ومن محافظة إب، تليها شبوة بـ5 أسر، أتت من محافظتي مأرب والبيضاء، ثم تعز التي سجلت نزوحًا داخليًا لأربع أسر