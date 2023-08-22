منتخبنا الوطني يواجه الأهلي المصري الثلاثاء بهذه التشكيلة

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يواجه منتخب اليمن الأولمبي (تحت 23 عاماً) يوم غد الثلاثاء، في مباراة ودية النادي الأهلي المصري، على ملعب الأهلي في مدينة نصر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت اليمن).

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، في صفحته على "فيسبوك"، إن الأولمبي انهى اليوم تحضيراته لمواجهة الغد بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، الذي اختار 22 لاعباً لخوض اللقاء الودي.

واللاعبين الذين تم اختيارهم: عبدالله السعدي، بسام فريد، محمد البتول، محمد الغيلي، عبدالله الدقين، الخضر الدوح، أحمد الوجيه، حمزة الصرابي، هيثم السلامي، أنور الطريقي، أسامة الصيادي، فيصل معروفي، زكريا طفطوف، صقر الحربي، قاسم الشرفي، محمد ناجي، هشام بلابل، حمزة محروس، مازن الزعرور، أحمد ماهر، محمد راضي، علاء عوشة. يأتي هذا في إطار معسكره الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات آسيا (قطر 2024)، وأولمبياد باريس 2024 أيضاً، والتي ستنطلق الشهر القادم