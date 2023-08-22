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مليشيا الانتقالي تختطف نجل ناشط سياسي من أمام منزله

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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اختطفت عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي ، نجل ناشط سياسي معارض في محافظة عدن، جنوب اليمن. 

 

وقالت مصادر محلية، إن أفراد الحزام الأمني اختطفوا المهندس محمد، نجل الناشط أسامة السقاف، من أمام منزله في مديرية كريتر جنوب عدن. 

وأضافت ان العناصر قامت بنقله على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة. 

وأوضحت المصادر أن، مليشيا الانتقالي اختطفوا نجل الناشط السقاف للضغط على والده للتوقف عن كتابة المنشورات في وسائل التواصل التي تهاجم الإمارات والانتقالي.

   
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