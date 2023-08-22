الهجرة الدولية تسجل نزوح 4.078 أسرة في اليمن منذ بداية العام الجاري منتخبنا الوطني يواجه الأهلي المصري الثلاثاء بهذه التشكيلة مليشيا الانتقالي تختطف نجل ناشط سياسي من أمام منزله برشلونة يخطف انتصارا عسيرا أمام قادش روما يتعثر أمام جماهيره في مستهل مشواره بالكالتشيو احتجاجات غاضبة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة المؤقتة عدن وزارة الداخلية تفند أكاذيب قناة "عدن المستقلة ضدها..تفاصيل السعودية ترد على اتهامات هيومن رايتس بشأن الاثيوبيين مليشيا الحوثي تنهب مصادر دخل المواطنين شرق صنعاء دبلوماسي يمني يوجة رسالة إلى الوسيط العماني..تفاصيل
اختطفت عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي ، نجل ناشط سياسي معارض في محافظة عدن، جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن أفراد الحزام الأمني اختطفوا المهندس محمد، نجل الناشط أسامة السقاف، من أمام منزله في مديرية كريتر جنوب عدن.
وأضافت ان العناصر قامت بنقله على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر أن، مليشيا الانتقالي اختطفوا نجل الناشط السقاف للضغط على والده للتوقف عن كتابة المنشورات في وسائل التواصل التي تهاجم الإمارات والانتقالي.