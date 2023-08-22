برشلونة يخطف انتصارا عسيرا أمام قادش

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 159

حقق برشلونة انتصارا عسيرا بنتيجة (2-0) أمام قادش، مساء الأحد، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.

وسجل بيدري وفيران توريس ثنائية برشلونة في الدقيقتين (82) و(90+4)، ليحصد الفريق الكتالوني أول انتصار له في الليجا هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا أمام خيتافي. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، وطالب اللاعب الشاب لامين يامال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 5، إثر سقوطه بعد التحام مع خافي هيرنانديز، لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

وصوب جوليس كوندي كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها حارس قادش ليديسما ببراعة في الدقيقة 10. وفي الدقيقة 23، أرسل فرينكي دي يونج كرة عرضية من الطرف الأيمن، نحو ليفاندوفسكي داخل المنطقة، ليرتقي البولندي ويسدد كرة رأسية بين أحضان حارس قادش.

وتألق الحارس ليديسما مجددا في التصدي لتصويبة مقوسة من داخل المنطقة من الشاب لامين يامال في الدقيقة 29.

وواصل ليديسما تألقه بالتصدي لكرة مباغتة من كوندي داخل منطقة الجزاء، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 33.

وعلى عكس سير اللقاء، كاد قادش أن يسجل هدفا في الدقيقة 35، بعد خطأ دفاعي كارثي من جانب برشلونة، انطلق على إثره روجر مارتي من منتصف الملعب منفردا بالحارس تير شتيجن الذي تصدى لتصويبة مهاجم الضيوف ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها جوندوجان الذي صوب أعلى العارضة، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ألكاراز فرصة تسجيل هدف التقدم لقادش في الدقيقة 51، إذ تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد بمحاذاة القائم الأيسر. وحرمت العارضة جافي من تسجيل هدف لبرشلونة في الدقيقة 53، بعدما صوب كرة رأسية من داخل المنطقة.

وبمجهود فردي مميز من كريستوفر راموس لاعب قادش، انطلق وراوغ دفاع البارسا، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 63.

وتلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية لم تكن متقنة ومرت بجوار القائم في الدقيقة 72.

وكاد عبد الصمد الزلزولي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة بتصويبة قوية في الدقيقة 80، تألق الحارس ليديسما في التصدي لها. بعدها بدقيقتين نجح بيدري في تسجيل الهدف الأول للبارسا، بعد تبادل للكرة مع جوندوجان قبل أن يسدد الإسباني الشاب الكرة داخل الشباك.

وسجل أنسو فاتي هدفا للفريق الكتالوني في الدقيقة 88، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على صانع الهدف ليفاندوفسكي.

وأضاف البديل فيران توريس، الهدف الثاني لبرشلونة، بانطلاقة من وسط الملعب، وصوب الكرة داخل الشباك في اللحظات الأخيرة من اللقا