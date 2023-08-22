روما يتعثر أمام جماهيره في مستهل مشواره بالكالتشيو

الثلاثاء 22 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قصّ روما شريط مباريات الموسم الجديد في "السيري آ" (2023-2024) بتعادل إيجابي بشق الأنفس في عقر داره من براثن ساليرنيتانا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما الأحد في أولى جولات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعبه (الأوليمبيكو)، دخل أصحاب الأرض اللقاء بقوة وكادوا أن يفتتحوا باب التسجيل مبكرا بعد سبع دقائق بفضل النجم الدولي أندريا بيلوتي، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وألغت الهدف بداعي التسلل. ولكن عاد نفس اللاعب ودشن أول أهداف "الجيالوروسي" في الموسم في الدقيقة 17 بعد مراوغة رائعة لدفاع ساليرنيتانا، ثم تسديدة قوية في شباك المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا.

لم يتراجع الفريق الضيف، بل لعب بشجاعة كبيرة وهدد مرمى البرتغالي روي باتريسيو بشكل كبير، إلى أن جاء هدف التعادل في الدقيقة 36 بقدم المخضرم أنطونيو كاندريفا من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة لم يرها أحد إلا وهي تستقر في الشباك لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.

ومع أولى دقائق الشوط الثاني، تلقى روما صدمة كبيرة بالهدف الثاني للضيوف عن طريق كاندريفا مجددا، بتسديدة يسارية مقوسة ذهبت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى باتريسيو. حاول لاعبو روما مرار العودة في النتيجة، وتدارك مرارة الخسارة الأولى في الموسم ووسط أنصارهم، إلى أن تحقق لهم ما أرادوا في الأمتار الأخيرة من اللقاء (ق82) برأسية رائعة من المتألق بيلوتي.

مرت الدقائق الجديدة دون جديد ليفقد الفريق العاصمي أول نقطتين له في الموسم. ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي في مواجهات الفريقين، بعد أن انتهت مباراة الدور الثاني للموسم الماضي بنفس النتيجة أيضا.

ويأتي روما في المركز السادس بنقطة واحدة، ويليه ساليرنيتانا بنفس الرصيد في المركز السابع مؤقتا.

وفي إطار نفس الجولة، استهل أتالانتا موسمه بانتصار ثمين خارج القواعد على ساسولو، لينضم فريق مدينة بيرجامو لزمرة الفرق التي حصدت النقاط الثلاث في أولى مبارياتها بالموسم، ويأتي في المرتبة الثالثة بشكل مؤقت. بينما يقبع ساسولو في المركز الـ19 وقبل الأخير بدون رصيد