احتجاجات غاضبة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة المؤقتة عدن

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مديريتي خور مكسر والشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مساء الاثنين، احتجاجات غاضبة وإغلاق شوارع، تنديدا بانقطاع الكهرباء.

وأقدم مواطنون غاضبون اقدموا على إغلاق الطرق الرئيسة في مديرية خور مكسر، كما اقدم آخرون على إغلاق الشوارع في مديرية الشيخ عثمان.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتجاجات الغاضبة وإحراق إطارات السيارات، ما تسبب بتوقف حركة السير.

وفي وقت سابق أمس الاحد، أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، توقف أكثر 80‎%‎ من محطات عن الخدمة، نتيجة نفاذ الوقود، وسط تجاهل الجهات المسؤولة لمناشدتها بتوفير الوقود