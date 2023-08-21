الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت وزارة الداخلية، الاثنين، قيام قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي بترويج "أكاذيب" ضد الوزير ومنتسبي الداخلية، متوعدة بملاحقة القناة قضائياً.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن "نشر قناة (الانتقالي) لأخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، يقدم دعما إعلاميا مباشرا لميلشيات الحوثي التي يزعجها أي استقرار في المناطق المحررة"، حسب ما نشره الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف: "آخر تلك الأكاذيب التي تروج لها قناة عدن المستقلة بأنها جرائم نشر سيتم التعامل معها عبر القضاء، لأنها لا تتعدى أخلاقيات الصحافة فحسب، بل تستهدف الأمن العام وتروج للفوضى".

وحول نشر قناة عدن المستقلة معلومات تتهم وزير الداخلية بالوقوف وراء فرار سجناء من سجن في حضرموت، قال المصدر إن "السجن لا يتبع الداخلية أو أحد أجهزتها الأمنية التنفيذية، وإنما يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الأولى وقد تمكنت من إلقاء القبض على المسجونين الفارين خلال ساعات من فرارهم".

ودعت وزارة الداخلية "قناة عدن المستقلة إلى الابتعاد عن أساليب الابتزاز التي تنتهجها الصحافة الصفراء.

وأكدت ان الأولوية للإعلام الوطني في مناطق سيطرة الحكومة مواجهة جرائم الحوثيين، لا الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تخضع لمجلس القيادة الرئاسي الممثل عن كل المكونات الوطنية.

والسبت، أعلنت المنطقة العسكرية الأولى، تمكنها من إلقاء القبض على عدد من السجناء الفارين من أحد سجون مدينة سيئون يوم الخميس الماضي.