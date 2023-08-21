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السعودية ترد على اتهامات هيومن رايتس بشأن الاثيوبيين

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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نفت السعودية صحة المزاعم التي نشرتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" والتي تحدثت عن مقتل مئات المهاجرين الأثيوبيين لدى محاولتهم العبور من اليمن الى أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي قوله إن اتهامات هيومن رايتس ووتش لحرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".

وفي وقت سابق نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا اتهمت فيه السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين بواسطة "أسلحة متفجرة" خلال محاولتهم العبور إلى المملكة قادمين من اليمن.

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