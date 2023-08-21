مليشيا الحوثي تنهب مصادر دخل المواطنين شرق صنعاء

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عمدت المليشيات الحوثية إلى مصادرة أرزاق المواطنين بمنعهم من استخراج مادة النيس المستخدمة للبناء في مناطق بني جرموز شرقي العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا احتلت مواقع استخراج مواد الخرسانة والنيس في عزلة بني جرموز بالمديرية.
وفرضت جبايات باهظة على أصحاب المواقع قبل أن تسيطر عليها بالقوة لنهبها. وتشمل المواقع التي تم نهبها مرتفعات في قرى “بيت العابد والمحل وبيت الربوعي والغفار ومراع”، مشيرة إلى منع المليشيا المواطنين من الوصول إلى هذه المواقع، وبدأت في بيع مادة النيس في أسواق العاصمة.
وتواصل عصابات الحوثي الإجرامية السيطرة والنهب لمقدرات وأرزاق ومصادر دخل المواطنين بطريقة جشعة واستعلائية من منظور الجماعة الحوثية القاضي بالحق الإلهي لهم في مقدرات اليمن في ظل عجز المواطنين بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران